Porticciolo di Ognina e la concessione alla “Tortuga”: il sindaco Trantino ha chiesto alla Regione di bloccare tutto

il caso

Il Comune di Catania ha scritto all'assessorato al Territorio: «Quel permesso rilasciato su presupposti errati e infondati»

Il Comune di Catania ha chiesto all’assessorato regionale territorio e ambiente un urgente e immediato intervento in autotutela sulla variante alla concessione demaniale marittima rilasciata lo scorso 17 ottobre alla società “Tortuga” nel porticciolo di Ognina. La richiesta è stata firmata dal sindaco di Catania Enrico Trantino, «al fine di garantire – si legge in una nota – il preminente interesse pubblico e consentire i programmi di sviluppo posti in essere dall’Amministrazione comunale».

«Il provvedimento- scrive il sindaco del capoluogo etneo nella missiva indirizzata agli uffici competenti e per conoscenza anche al presidente della Regione e all’assessore regionale al ramo- risulta infatti rilasciato sulla base di presupposti errati e infondati. In particolare, risulta emesso sulla base di un parere favorevole del Comune, che, in realtà, non è tale ma condizionato; in contrasto con i motivi ostativi più volte rappresentati nei mesi scorsi dal comune di Catania, in ragione dei contrapposti interessi pubblici sull’area e sulla base di una non corretta interpretazione di un provvedimento giudiziale».

Nell’evidenziare l’importanza strategica e il valore storico-culturale del borgo di Ognina, al centro di un ambizioso progetto dell’Amministrazione Comunale di rigenerazione urbana, il sindaco ha sottolineato come «dopo decenni di criticità irrisolte, in cui gli interessi privati hanno penalizzato questo storico quartiere, l’Amministrazione Comunale già da tempo ha avviato un programma di interventi coordinati e sinergici che determinano una svolta epocale per l’intero comprensorio».

Trantino ha anche ricordato che il Comune ha avviato un concorso di progettazione nell’ambito della linea di intervento di Rigenerazione Urbana, per 15 milioni di euro, che prevede l’intera riqualificazione e valorizzazione del Borgo Marinaro con 52 progetti presentati.