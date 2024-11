Porticciolo di Ognina “privatizzato”, La Tortuga: “Tutto in regola, dissenso inopportuno”

Il caso

L'azienda, in una nota pubblicata sui social, ribadisce la bontà dell'iter fatto finora e che l'area sarà pubblica. E non esclude eventuali azioni legali a sua tutela

Una comunicazione “a fronte delle manifestazioni di dissenso sollevate da da parti pubbliche e private verso la concessione demaniale marittima rilasciatale dall’Assessorato al Territorio e Ambiente della Regione Siciliana per potere occupare lo specchio acqueo del porticciolo di Ognina in Catania”. Inizia così una nota pubblicata dall’azienda “La Tortuga srl” che si rivolge “ai cittadini catanesi ed a tutti coloro che vivono e frequentano Ognina”. Oggetto la richiesta di concessione demaniale contestata in città anche dal sindaco oltre che da decine di associazioni che saranno proprio oggi in protesta.

La richiesta, spiega l’azienda “è stata avanzata in data 3.7.2020 solo dopo che altra Ditta aveva avanzato la sua, dunque in regime di concorrenza; la fase pubblica sulla domanda si è conclusa senza osservazioni di alcuno; nella fase istruttoria sono intervenuti tutti i pareri favorevoli degli Enti compulsati, tra cui quelli della Capitaneria di Porto, della Soprintendenza ai Beni Culturali e del Comune; la Conferenza dei Servizi si è conclusa favorevolmente e nel corso dei lavori l’Autorità Concedente ha riconosciuto l’opportunità di rilasciare il titolo a La Tortuga anche per mettere fine alle rilevate occupazioni abusive dello specchio acqueo in questione. Il progetto prevede il mantenimento dell’apertura al Pubblico del Porticciolo e la sua riqualificazione senza oneri per l’Erario comunale o regionale; nei luoghi in questione ha finora regnato l’incuria e la sporcizia; i lavori istruttori sono stati chiusi e riaperti 3 volte, su sollecito del Comune, che ogni volta ha cercato di mettere ostacoli all’iniziativa de La Tortuga srl, tuttavia con modalità e tempi non consoni alle regole procedimentali; il rilascio della Concessione Demaniale è intervenuta con notevole ritardo rispetto ai tempi del procedimento, e La Tortuga ha dovuto rivolgere una decina di solleciti e diffide anche al risarcimento del danno; La Tortuga srl ha anche dovuto adire il Tar Catania contro il silenzio della P.A. Concedente, ottenendo una pronunzia che ha rilevato e censurato i ritardi delle amministrazioni; da ultimo, l’Assessorato regionale, pur dopo la Sentenza del TAR, prima di rilasciare la concessione demaniale, ha rivolto ulteriori due solleciti al Comune di Catania, in data 25 gennaio 2024 e in data 14 febbraio 2024, affinchè facesse conoscere quali concrete interferenze vi fossero tra l’iniziativa de La Tortuga ed i Piani comunali; il Comune è rimasto silente”.

Con tali premesse secondo l’azienda, “le iniziative pubbliche di dissenso rispetto ai diritti de La Tortuga sia provenienti da soggetti privati, sia provenienti dal Comune di Catania, sia ancora preannunciati dallo stesso Assessorato regionale, appaiono illegittime ed inopportune, e rischiano di rafforzare – sia pur involontariamente – gli interessi occulti sottesi alle plurime rilevazioni delle occupazioni abusive nel porto di Ognina. La società ribadisce che l’iniziativa assentita dagli Enti non interferisce per nulla su quei Piani e su quegli intenti comunali sbandierati sui media e non ostentati nelle sedi amministrative. La società ritiene, pertanto, incivili, inopportune ed illegittime tutte le manifestazioni di dissenso contro la propria iniziativa ed i propri diritti, e contesta apertamente – in punto di fatto e in punto di diritto – ogni dichiarazione proveniente dalla stessa P.A. Concedente diretta ad anticipare provvedimenti di annullamento della Concessione Demaniale.