Porto di Catania, chiusa la fase di consultazione pubblica per il piano regolatore

Era l’ultimo giorno del 2024. Il 31 dicembre l’Autorità portuale di Sistma del mare di Sicilia orientale ha dato il via alle consultazioni pubbliche sul nuovo Piano regolatore del porto di Catania. Cioè sul documento dentro al quale sono messi nero su bianco l’ampliamento verso Nord, alla scogliera d’Armisi, il nuovo sottopasso alla rotonda del faro, la «rinaturalizzazione» della foce del torrente Acquicella e la rivoluzione della nuova stazione marittima. In pratica: tutta la futura programmazione portuale del capoluogo etneo. Dalla data della pubblicazione dei documenti sul sito del ministero dell’Ambiente, c’era tempo 45 giorni affinché tutti gli interessati presentassero osservazioni. La scadenza, cioè, era ieri.

L’annuncio si trovava sia sul sito dell’Autorità portuale sia sul portale ministeriale destinato alle autorizzazioni ambientali. Quella richiesta in questo momento è la Vas, la Valutazione ambientale strategica. «Il piano regolatore portuale», si legge nell’avviso di consultazione, si propone di «valorizzare e potenziare le vocazioni proprie del porto di Catania, legate al turismo e diporto nautico, alla pesca, alle crociere, al commercio e alle attività a esse connesse». Tutte, in pratica. «In particolare – prosegue l’avviso – è prevista la valorizzazione del rapporto tra città e porto mediante la riqualificazione paesaggistica e la rigenerazione delle aree portuali a nord, più vicine alla città storica, nell’ambito delle quali si collocano le funzioni turistiche». Per le funzioni logistiche e commerciali, invece, si guarda a sud: adeguamento di piazzali e banchine esistenti, «oltre alla realizzazione di una nuova darsena commerciale». Un progetto complessivo con un’orizzonte temporale lunghissimo, trent’anni, e una immensa quantità di denaro necessaria, 940 milioni di euro.

Per farla breve: il cuore di questo Prp è la «separazione delle funzioni». Tutto quello che c’è dall’altezza della Vecchia dogana e fino alla scogliera sotto alla Stazione centrale dovrebbe essere destinato alla libera fruizione da parte della cittadinanza. Via i muri divisori, sì all’apertura, con la grande incognita degli Archi della marina, sul cui futuro l’Autorità portuale non ha competenze. Un nuovo «waterfront del porto di oltre 22 ettari aperto alla città», si legge nei documenti del Piano presentati al ministero. Andando nella direzione opposta alla Stazione, invece, e cioè verso i lidi Plaja e il torrente Acquicella, dovrebbe essere il regno della logistica, dei piazzali che movimentano merci, a esclusione dei container (spostati, invece, al porto di Augusta). «Gli interventi previsti in progetto – continua il Piano – consentiranno di avere nuove aree portuali per circa 280mila metri quadrati e 340mila metri quadrati circa di nuovi specchi acquei, ovvero il 58% in più di aree portuali calpestabili e il 35% in più di nuovi specchi acquei». Solo il 6% della nuova superficie, specifica l’Autorità portuale, sarà creata occupando nuove porzioni di terra. Il resto si otterrà, semplicemente, occupando più spazi di mare.

«Oltre alle ricadute economiche e occupazionali, il Piano regolatore impatterà positivamente sulla qualità della vita urbana, creando valore intangibile per i cittadini e per le comunità del territorio catanese», prosegue il documento programmatico. Parte di questo valore deriva da quella che viene definita «rigenerazione» del parco del Faro e del torrente Acquicella, che per i catanesi somiglia più che altro a una creazione. Ma l’aspetto più rilevante è che «sviluppando il nuovo waterfront sarà quindi possibile riconnettere il centro con il lungomare e restituire il mare ai catanesi, un intervento chiave nella costruzione di una rinnovata identità cittadina».

La rilevanza del Prp in relazione alla città, insomma, non sfugge a nessuno. Per questo rimane da comprendere se e come Palazzo degli Elefanti abbia intenzione di intervenire nella procedura. Se, cioè, abbia deciso di presentare osservazioni o se, al contrario, le molteplici attestazioni di stima del sindaco Enrico Trantino al presidente dell’Autorità portuale Francesco Di Sarcina si trasformeranno in un mandato in bianco.