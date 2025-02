Prelevato dall’ospedale Garibaldi di Catania a 71 anni perché deve scontare una condanna

la storia

Il racconto del legale di uomo ricoverato per una trombosi cerebrale e deve farsi tre anni di carcere

Condannato a tre anni e sei mesi di reclusione, con sentenza passata in giudicato, per associazione per delinquere finalizzata al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, un tassista abusivo di 71 anni, è stato prelevato «mentre era ricoverato nel reparto di Neurologia dell’ospedale Garibaldi di Catania e condotto in carcere nonostante la diagnosi di “trombosi cerebrale con infarto cerebrale”».

Lo afferma il legale dell’uomo, l’avvocato Giuseppe Lipera, in un’integrazione all’istanza urgente di sospensione dell’ordine di esecuzione.Il penalista sostiene che il provvedimento «è stato eseguito in assenza di qualsivoglia valutazione di una sua compatibilità con il regime carcerario, nonostante il 22 febbraio 2025 il magistrato di sorveglianza avesse sollecitato un parere in tal senso».