Prende a martellate un postamat a Bronte: preso dai carabinieri

Il caso

Denunciato un 23enne. I militari lo hanno bloccato prima che distruggesse un altrop bancomat

I Carabinieri della Compagnia di Randazzo hanno ricevuto la segnalazione di un cittadino che aveva appena assistito alla scena di un uomo che, con il volto coperto per non farsi riconoscere, aveva appena colpito con un martello il monitor di un bancomat postale lungo via Umberto, a Bronte, distruggendolo.

Poi, era scappato a piedi, facendo perdere le proprie tracce tra i vicoli del centro storico. Diramata una parziale descrizione dell’uomo, sono scattate le ricerche. In breve tempo, i Carabinieri della Stazione di Bronte hanno sorpreso il ricercato nei pressi di un istituto di credito, non lontano dall’ufficio postale, dove probabilmente voleva commettere lo stesso reato, danneggiando l’Atm. Il giovane, un 23enne originario di Bronte, che indossava una felpa con cappuccio nonostante le elevate temperature estive, è stato bloccato. Una volta perquisito, è stato trovato in possesso di un martello da muratore, quello adoperato per mandare in frantumi il monitor dello sportello automatico. Nei suoi confronti è scattata una denuncia per danneggiamento aggravato e porto d’armi o altri oggetti atti a offendere. Indagini sono in corso per accertare le motivazioni del gesto che ha causato disagi all’ufficio postale e, di conseguenza, ai cittadini.

