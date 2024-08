Presa a Giarre la donna che depredava le case degli anziani

carabinieri

Aveva escogitato il modo per entrare in casa

Nei giorni che hanno preceduto il Ferragosto a Giarre si sono verificati due furti in abitazione caratterizzati dal medesimo subdolo modus operandi mentre un terzo episodio è stato sventato dai carabinieri provvidenzialmente intervenuti.

Le due vittime di furto, entrambe molto anziane, si trovavano affacciate al balcone delle loro abitazioni quando la loro attenzione è stata attirata da una giovane donna che le salutava dalla strada. Catturata l’attenzione della vittima, la giovane ha riferito loro di essere l’addetta alle pulizie di altro condomino dell’edificio, il cui cognome carpito dai citofoni veniva riferito alla vittima così da rendere più credibile il racconto, e di dover recuperare il proprio auricolare caduto sul balcone mentre era intenta a lavorare.

Purtroppo le ignare anziane vittime, fuorviate dal racconto hanno “aperto” le porte di casa alla truffatrice accompagnandola sul balcone così da aiutarla nelle ricerche dell’auricolare.

Nel frattempo, una complice della ladra, trovando la porta lasciata socchiusa, si è introdotta all’interno dell’abitazione rubando il contenuto delle borse e i monili trovati nelle camere da letto. Sulla scorta dell’analisi dei sistemi di videosorveglianza i militari hanno intercettato e riconosciuto subito la donna, responsabile anche di due episodi avvenuti in via Massimo D’Azeglio.