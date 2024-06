Presentato Etna Comics 2024: a Catania stand, espositori e tanti ospiti

Fumetti

Decine di stand, migliaia di appassionati con tantissimi espositori e ospiti. Anche quest’anno si preannuncia un’edizione con i botti. Etna Comics targata 2024 si presenta oggi nella sede della Città Metropolitana di Catania. Una conferenza a cui hanno preso parte il Sindaco del capoluogo etneo Enrico Trantino. “Ci saranno presenze da ogni parte dalla Sicilia e non solo. Parliamo di un momento in cui la realtà ha bisogno di essere travolta da tutto ciò che consente di sognare. Etna Comics è una realtà nazionale in cui crediamo fortemente ed ora aspettiamo la risposta della gente che sarà sicuramente straordinaria”.

Accanto al sindaco Trantino, il direttore di Etna Comics Antonio Mannino, il vicedirettore Gianluca Impegnoso e i membri dello staff. La dodicesima edizione di Etna Comics – Festival internazionale del fumetto, del gioco e della cultura pop – si terrà al centro fieristico “Le Ciminiere” di Catania dal 6 al 9 giugno. “Novanta ore di puro spettacolo per 4 giorni all’insegna del divertimento con un programma enorme e che si può scoprire visitando il nostro sito – spiega Antonio Mannino-. Un’occasione da non perdere e grazie ad uno staff incredibile, oltre alla vicinanza delle istituzioni, stiamo riusciamo ad ottenere – come sempre – grandi risultati”.

Luogo: CATANIA, CATANIA, SICILIA