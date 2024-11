Presi dai carabinieri mentre stavano per rubare una Jeep in via Corallo

catania

Tre ladri d'auto arrestati a Catania

I carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Piazza Dante hanno arrestato tre uomini di 23, 51 e 52 anni, tutti con precedenti penali, per tentato furto aggravato in concorso. Intorno alle 23, mentre la pattuglia dei carabinieri stava transitando lungo la via Corallo, si è accorta della presenza del 51enne che, assieme all’amico di 52 anni, si aggirava, con fare guardingo, tra le auto in sosta, sbirciando all’interno degli abitacoli. I due non sono sfuggiti all’occhio dei militari che li hanno immediatamente riconosciuti, in quanto già arrestati in altre occasioni per furto di auto. Accortisi di essere stati “sgamati”, i due uomini si sono scambiati un’occhiata di intesa, per poi allontanarsi e raggiungere una Wolkswagen Polo, sulla quale li attendeva un terzo complice, il 23enne. I militari però, li hanno subito bloccati e controllati, perquisendo anche la VW e recuperando, nascosto sotto il sedile anteriore del passeggero, un telecomando “keyless” modificato, che consente di connettersi alla centralina dei veicoli e metterli in moto. I carabinieri hanno accertato che ad una Jeep Compass, nuova di zecca, era stato asportato il sensore radar ed effettuato il collegamento tra il telecomando e la centralina che avrebbe permesso di rubare il veicolo con facilità. I tre sono stati arrestati.

