Presi in via Di Giacomo due topi d’auto: avevano appena prelevato un’auto rubata alcuni giorni prima

L'intervento dei carabinieri. Denunciati due malviventi di 65 e 36 anni

I carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Carabinieri di Fontanarossa hanno denunciato due catanesi di 65 e 36 anni, pregiudicati, per “ricettazione in concorso”. I militari hanno individuato due uomini che da qualche giorno si aggiravano per le vie limitrofe al Castello Ursino, spesso a bordo di uno scooter SH 300 e talvolta alla guida di utilitarie di diversi modelli, fermandosi di tanto in tanto vicino ad autovetture parcheggiate e guardando all’interno degli abitacoli. L’ipotesi investigativa era che i due avevano intenzione di rubare i veicoli o, comunque, provvedevano a spostare quelli già rubati in diverse zone della città. E così i Carabinieri del Nucleo Operativo hanno deciso di organizzare un servizio di “appostamento” in modalità discreta in zona, per seguire i loro “giri” e coglierli sul fatto.

E così lungo via Plebiscito sono stati beccati mentre, raggiunta una utilitaria parcheggiata lungo la via Di Giacomo, il più grande dei due è sceso dallo scooter e, grazie all’utilizzo una chiave “adulterina”, ovvero uno strumento che consente di aprire le serrature, è salito a bordo dell’auto, mettendola in moto in pochi secondi. La vettura, seguita dallo scooter, si è quindi diretta verso via Eredia, ma a questo punto è scattato l’intervento dei Carabinieri, che hanno fermato entrambi i mezzi, circondandoli.