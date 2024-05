Presi mentre rubavano gli interruttori degli ex uffici comunali di via Tempio, denunciati

criminalità

L'intervento della Polizia ha permesso di identificare due pregiudicati catanesi

I poliziotti delle Volanti della Questura di Catania sono intervenuti nell’ex ufficio comunale di via Domenico Tempio sorprendendo all’interno due ladri, due noti pregiudicati intenti a commettere il furto.

I due, in poco tempo, grazie ad un avvitatore, avevano già rimosso un centinaio di interruttori, materiale elettrico di rilevante valore e facilmente riutilizzabile per altri lavori.

Non è la prima volta che uffici o abitazioni temporaneamente inutilizzate vengono prese di mira dai ladri. Anche in questa occasione l’intervento della Polizia è stato risolutivo permettendo di individuare due soggetti intenti a rubare. Gli indagati, due catanesi di 43 e 52 anni, sono stati denunciati per tentato furto aggravato in concorso.

