Presi mentre saccheggiavano il “Palacannizzaro” di Aci Castello

criminalità

Due pregiudicati in fuga con i quadri elettrici. Bloccati dai carabinieri

I Carabinieri di Aci Castello hanno arrestato due pregiudicati catanesi di 34 e 37 anni per furto aggravato in concorso. Tutto è iniziato nella mattinata, quando un automobilista di passaggio ha segnalato alla centrale operativa dei Carabinieri di Acireale la presenza sospetta dei due uomini che infatti sono stati sorpresi mentre stavano rubando materiale e componenti elettrici all’interno della struttura del “Palacannizzaro”, in via Napoli.