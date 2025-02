Presi mentre stavano cercando di truffare un’anziana con il pretesto del falso incidente

catania

Un 42enne è stato arrestato, in flagranza di reato, da carabinieri della compagnia di Gravina di Catania dopo un tentativo di truffa a un’anziana. L’uomo è stato bloccato da militari dell’Arma, avvertiti dalla vittima, dopo che aveva ricevuto soldi e oggetti preziosi che una 65enne gli aveva consegnato per evitare che suo figlio che aveva investito una donna incinta venisse arrestato, come gli aveva detto al telefono un falso maresciallo dei carabinieri.