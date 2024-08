Preso dalla Polfer il pusher con 54 dosi di marijuana e con 1,2 chili di “erba”

criminalità

Si tratta di un 52enne che ha anche tentato la fuga prima di essere bloccato

Gli agenti della Polizia Ferroviaria di Catania hanno arrestato un uomo di 52 anni per detenzione e spaccio di droga oltre che per resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale.

I poliziotti della Polfer, mentre stavano effettuando delle notifiche nelle zone cittadine, hanno notato un’auto che affiancava un uomo a bordo di uno scooter parcheggiato con il motore acceso. Insospettiti, hanno deciso di sottoporre a controllo i due ma l’uomo a bordo dello scooter, alla vista degli agenti ha tentato di guadagnare la fuga accelerando ed investendo due dei poliziotti. Il tentativo di fuga è stato bloccato da un altro agente che gli ha sbarrato la strada con l’auto di servizio. Il sospetto è stato quindi sottoposto a perquisizione e addosso gli sono stati trovati 230 grammi di marijuana, suddivisi in 54 dosi che l’uomo nascondeva in due diversi borselli, unitamente a 350 euro. La perquisizione, con l’ausilio di personale del Commissariato Borgo – Ognina, è stata estesa anche all’abitazione dell’uomo ed alle sue pertinenze, ritrovando ulteriori 156 dosi di marijuana ed hashish per un peso di altri 920 grammi nonchè di un bilancino di precisione. L’uomo è finito agli arresti domiciliari.

