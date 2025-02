Preso il pusher che consegnava la droga a domicilio in via Palermo

catania

Arrestato dalla polizia: aveva con sé marijuana e 430 euro in contanti

È stato sorpreso dalla Polizia mentre consegnava droga a domicilio, comodamente seduto dentro la sua auto, parcheggiata in doppia fila.

Si tratta di un catanese di 38 anni, che è stato avvistato dagli agenti delle volanti della Questura di Catania in via Palermo mentre probabilmente aspettava qualcuno. Effettivamente, pochi istanti dopo, dall’edificio è uscito un altro giovane, di 24 anni, che frettolosamente è entrato sull’auto, ricevendo dal 38enne un involucro. A quel punto, gli agenti hanno proceduto al controllo. Alla vista dei poliziotti, il 38enne ha manifestato un’evidente insofferenza al punto da inveire contro di loro, pur di sottrarsi al controllo. Dalle parole è poi passato alle mani, spintonando uno dei due agenti. Riportata la calma, è stata eseguita una perquisizione personale che ha consentito di rinvenire in una tasca del giubbotto un sacchetto contenente 10 grammi di marijuana, nonché la somma di 430 euro, in contanti, ritenuta provento dell’attività di spaccio.