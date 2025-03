Preso il pusher che spacciava davanti la facoltà universitaria a Catania: aveva con sé 700 grammi

l'arresto

Aveva la sua attività nei pressi dell'ex monastero dei benedettini: bloccato dai carabinieri

Uno straniero di 25 anni che spacciava nei pressi nell’ex monastero dei benedettini, sede di una facoltà dell’università di Catania, è stato arrestato da carabinieri del comando provinciale che hanno sequestrato, complessivamente, oltre 700 grammi di marijuana, 25 grammi di hashish e 1.500 euro ritenuti provento della vendita di droga.

L’operazione è stata eseguita da militari della compagnia di Piazza Dante che hanno notato e controllato il 25enne che era a bordo di uno scooter e che nello zaino, è emerso dopo una perquisizione, aveva 14 dosi di marijuana, per un peso complessivo di quasi 30 grammi, e 80 euro in banconote da 10. Il resto della sostanza stupefacente e dei soldi sono stati trovati successivamente nella sua abitazione, dove sono stati sequestrati anche bilancini di precisione e materiale utilizzato per il confezionare ‘dosì. Il 25enne è stato arrestato e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che ha convalidato l’arresto, sottoposto ai domiciliari.

