Preso il pusher di via Capo Passero: nascondeva la droga in una tracolla

Bloccato dai carabinieri: ha tentato la fuga ma è stato subito acciuffatto. Ha solo 20 anni ma è già pregiudicato

I Carabinieri della stazione di Catania Nesima hanno fermato l’attività di un pusher, trovato con una tracolla piena di droga. In via Capo Passero è stato arrestato per “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti” un pregiudicato catanese di 20 anni.

ùI Carabinieri lo hanno pedinato e hanno scoperto che si posizionava nei pressi di via Capo Passero con un borsello a tracolla e che, spesso, veniva avvicinato da conducenti di auto o ciclomotori. Gli investigatori hanno subito intuito che il ragazzo stava spacciando, perciò sono intervenuti ma il pusher, alla loro vista, ha tentato la fuga, venendo però immediatamente bloccato e messo in sicurezza dai militari.