Preso l’uomo che depredava i garage dei condomini di Catania

criminalità

Identificato dalla Polizia: è un catanese di 52 anni

La Polizia ha fermato un ladro seriale specializzato in furti nei garage condominiali. L’ultimo episodio è avvenuto, nei giorni scorsi, in un complesso residenziale di via Fimia, nel quartiere Borgo. L’uomo, un catanese di 52 anni con numerosi precedenti per reati contro il patrimonio, ha scavalcato il muro di cinta di un complesso residenziale per poi dirigersi verso la zona dei garage, forzando le saracinesche di diversi box nella disperata ricerca di oggetti di valore da depredare.