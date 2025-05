Pretende i soldi dagli automobilisti nel parcheggio di un supermercato di corso Sicilia e ne prende a pugni uno, arrestato

Catania

L'intervento dei carabinieri dopo la segnalazione di un cittadino

Era all’interno del parcheggio di un supermercato di corso Sicilia, a Catania, che un giovane della Costa d’Avorio dopo aver divelto la sbarra di accesso, era solito bloccare le auto in ingresso, pretendendo denaro dai conducenti con atteggiamenti intimidatori e, in caso di rifiuto, danneggiava anche i veicoli. È quanto ricostruito dai carabinieri del nucleo Radiomobile che hanno arrestato il 24enne con precedenti di polizia, per i reati di estorsione, lesioni personali, danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale. L’uomo aveva addirittura aggredito un 29enne catanese colpendolo al volto con un pugno, sottraendogli gli occhiali da vista per ottenere da lui una somma di denaro per la restituzione.

La segnalazione al 112