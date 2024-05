Prima la lite per un cancello e poi spunta una pistola: momenti di terrore a Biancavilla

il caso

Provvidenziale intervento dei carabinieri che hanno arrestato un uomo di 58 anni sequestrandogli diverse armi dopo avere minacciato il vicino di terreno

Una lite per un cancello chiuso tra due terreni confinanti e uno dei contendenti che estrae una pistola per minacciare il rivale. Sono stati attimi di terrore a Biancavilla dove i carabinieri hanno evitato il peggio arrestando un 58 enne del posto, disoccupato e incensurato, accusato di minaccia aggravata, porto di armi in luogo pubblico, violazione degli obblighi di denuncia di armi e munizioni.

La vicenda

Erano passate da poco le 13 quando il 58enne e il proprietario del terreno attiguo al suo, un uomo di 59 anni residente anche lui a Biancavilla, hanno cominciato a litigare per la chiusura di un piccolo cancello pedonale, che permette di accedere ad aree in comune alle proprietà agricole della zona.

In particolare, la discussione sarebbe iniziata per una incomprensione tra i due proprietari del passaggio, il 59enne, infatti, avrebbe chiesto al suo vicino di chiudere il cancello, ma questi, oltre a rispondere negativamente avrebbe estratto dal suo marsupio una pistola.

Dinanzi allo sguardo atterrito del 59enne, l’uomo gli avrebbe quindi puntato l’arma contro urlando: “Ti ammazzo come un cane…o te ne vai o ti sparo”, quindi si sarebbe diretto verso il terreno di sua proprietà, tenendo sempre l’arma in mano.

A quel punto la vittima, spaventata, si è subito rifugiata all’interno della propria auto dove, con il suo smartphone, ha subito chiamando il 112 per chiedere aiuto.

L’aggressore, capendo che il suo contendente stava telefonando i Carabinieri, è immediatamente salito a bordo del suo fuoristrada per cercare di fuggire. Nella concitazione, però, ha tamponato per ben tre volte l’auto del 59 enne prima di svicolare e percorrere qualche centinaio di metri fino a quando è stato bloccato dai Carabinieri.

Il fermo

Dopo averlo messo in sicurezza, i militari hanno dato il via alla perquisizione e, nella tasca della sua tuta da lavoro, hanno recuperato un coltello a serramanico con lama di 8 cm mentre, nell’auto, nel vano porta oggetti, hanno ritrovato il marsupio con dentro l’arma, una pistola calibro 7,65 di fabbricazione cecoslovacca, con ancora il colpo in canna e 8 proiettili calibro 7,65.

Le attività di ricerca sono state, perciò, estese anche alla sua abitazione dove i Carabinieri, oltre al suo porto d’armi ad uso sportivo e alle altre armi regolarmente detenute (un fucile a pompa, una carabina e una pistola semiautomatica con relativo munizionamento) hanno trovato 1 pistola revolver cal. 4 di fabbricazione tedesca priva di matricola, considerata clandestina.