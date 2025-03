Processo “Terzo Capitolo” sugli affari illeciti del clan Arena a Librino: tutte le richieste di condanna

mafia & droga

Davanti il gup del Tribunale di Catania

La famiglia Arena ha avuto la sua roccaforte mafiosa sempre a Librino. Il blitz “Terzo Capitolo” della polizia, scattato l’anno scorso, ha documentato gli affari illeciti creati grazie alle piazze di spaccio al viale Moncada. Precisamente ai civici 12 e 13.

Il nome dell’indagine vuole essere una sorta di criminalstory del gruppo mafioso che ha come capostipite l’ergastolano Giovanni Arena, arrestato nel 2011 dalla mobile guidata all’epoca da Giovanni Signer (oggi prefetto di Siracusa) dopo anni di latitanza. Gli Arena sono quindi legati a doppio filo con i Santapaola-Ercolano, ma nel 2007 c’è una guerra per il controllo della droga a Librino. Una riunione sancisce l’allontanamento temporaneo degli Arena – che rimarranno gli zar del palazzo di cemento – e l’alleanza con gli Sciuto-Tigna. Ma poi i figli di Giovanni Arena decisero di firmare un armistizio con Andrea Nizza per diventare monopolisti del traffico di droga all’ombra dei grattacieli di Librino. La polizia ha documentato l’ultimo business illecito con il marchio Arena. Massimiliano Arena, seppur detenuto, avrebbe gestito lo spaccio di cocaina, crack e marijuana e skunk grazie al cognato Marco Turchetti che avrebbe utlizzato la casa della madre, Liliana Carbonaro, per custodire la droga.