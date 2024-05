Procura di Catania, Ardita la prende con filosofia: «Io escluso? Un segno della Provvidenza»

il caso

L'attuale procuratore aggiunto ha affidato ad un post su Facebook la sua opinione

«Ho fatto la domanda per procuratore della Repubblica della mia città per dovere verso i cittadini e le tante persone che hanno creduto in me. E’ un compito difficile, quasi velleitario, ma non mi sarei sottratto. Il fatto di essere escluso subito dalla gara lo prendo come un segno della Provvidenza. Non litigherò col mio passato e non rinnegherò nessuno dei miei ideali e dei miei amici».

Lo ha detto il procuratore aggiunto di Catania, Sebastiano Ardita, su Facebook, dopo che, due giorni fa, la Quinta commissione del Csm ha indicato, con tre voti ciascuno, come procuratore di Catania, in sostituzione di Carmelo Zuccaro passato alla Procura generale, il procuratore aggiunto etneo Francesco Puleio e il procuratore di Potenza Francesco Curcio.