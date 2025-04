Procuratore Catania, confermata la nomina di Francesco Curcio

Giustizia

Decisa dal Tar del Lazio con tre sentenze con le quali sono stati respinti i ricorsi proposti dagli altri Procuratori aggiunti del tribunale siciliano

Resta confermata la nomina di Francesco Curcio – deliberata dal Csm il 17 luglio 2024 – quale Procuratore della Repubblica di Catania. L’ha deciso il Tar del Lazio con tre sentenze con le quali ha respinto i ricorsi proposti dai Procuratori aggiunti del tribunale siciliano Ignazio Giovanni Fonzo, Francesco Puleio (nel frattempo nominato Procuratore della Repubblica di Ragusa) e Sebastiano Ardita.Tema centrale dei ricorsi era quello con il quale i tre magistrati ritenevano che Curcio non avrebbe avuto i requisiti neppure per presentare la domanda; e la sua posizione avrebbe dovuto già essere scartata in sede di Commissione perché il candidato a procuratore deve aver maturato l’esperienza di quattro anni in un ruolo direttivo.