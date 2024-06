Pronti a ballare al Castello Ursino: alla consolle i dj storici della movida

Catania

In piazza Federico di Svevia arriva il "Pomeriggio boomer": tra musica, disco dance e calcio. In concomitanza della partita degli Europei un maxi schermo per Italia-Svizzera

C’è stato un tempo in cui i “galloni” della notte te li conquistavi di pomeriggio nel sudore di una discoteca ricavata nei bassi di un palazzo. Un tempo in cui il primo rimmel – messo di nascosto dalla mamma – ti impiastricciava gli occhi e la sigaretta alla menta (le mitiche Kim) veniva fumata lontano dagli occhi dei genitori, che ti lasciavano a un isolato dall’ingresso del locale. Si diventava grandi di pomeriggio, ma con la consapevolezza che i grandi in discoteca andavano di sera e che tu un giorno li avresti raggiunti. Un giorno, non subito come avviene oggi. La notte andava conquistata pomeriggio dopo pomeriggio e la regola valeva per tutti, anche per quelli che nel buio appiccicaticcio e fumoso della discoteca pomeridiana dei weekend erano quasi delle divinità: i disc jockey.

L’amarcord

Quei dj di allora – come riavvolgendo un nastro – ritornano in pista ancora una volta pronti per farci ricordare, sognare e divertire ancora. E allora metti un pomeriggio (giovani) boomer in una delle location più belle di Catania: piazza Federico di Svevia, sotto lo sguardo attento del Castello Ursino. Metti colonne sonore, musica e dj set con i disc jockey che hanno fatto la storia della movida etnea. Ne viene fuori un evento musicale gratuito – voluto dall’amministrazione comunale – dedicato ai cittadini e ai turisti.Durante il tardo pomeriggio e la serata si alterneranno alla consolle i dj che hanno fatto la storia della movida a Catania negli anni ’80 e ’90. L’evento è concepito come un’occasione per celebrare la musica che ha segnato un’epoca, offrendo un viaggio nostalgico agli abitanti e ai visitatori della città.

Coppie di dj alla consolle

Alla consolle le coppie di dj: Nuccio Giuffrida e Fabio Ruggiero; Luca Ciliberti e Francesco Lamiani; Maurizio Guzzetta e JJ Faro; Vicky Firetto e Luigi D’Angelo; Gigi Tropea e Francesco Sapuppo; Max Scarantino ed Ernesto Villari; Antonio Maugeri e Toti Vitale; Fernando Gioeni e Mariagrazia Vinciguerra.L’appuntamento con “Pomeriggio boomer” è per sabato 29, dalle 20 alle 23.30. Ma c’è di più. Vista la concomitanza dell’evento con la partita Italia-Svizzera degli Europei l’amministrazione comunale ha programmato in piazza Federico di Svevia un maxischermo per guardare la partita. Ad annunciarlo è stato con un post su Facebook il sindaco Enrico Trantino.

L’idea del sindaco Enrico Trantino