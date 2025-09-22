catania
Prova a imbarcarsi sul volo per Londra con un passaporto falso: scoperta e arrestata, ha chiesto protezione umanitaria
SAi tratta di una donna iraniana
Una donna di 48 anni, cittadina iraniana, è stata arrestata all’aeroporto internazionale di Catania mentre tentava di imbarcarsi su un volo per Londra con un documento falso.
La donna si è presentata ai controlli di frontiera mostrando un passaporto bulgaro che ha subito destato sospetti per alcune alterazioni nella parte anagrafica. Grazie a un’attenta verifica effettuata dagli agenti della Polizia di Frontiera, che quotidianamente gestiscono il flusso di turisti e viaggiatori nello scalo catanese, è stata accertata la falsificazione tramite sistemi digitali specializzati nella lettura degli elementi di sicurezza del documento, come ologrammi, microstampe e filigrana.
Dopo aver informato il Pubblico Ministero di turno, la donna è stata arrestata. Successivamente, il giudice ha convalidato l'arresto ma ha disposto la liberazione della 48enne, che ha espresso la volontà di richiedere protezione umanitaria in Italia, motivata dalle difficili condizioni di vita delle donne nel suo Paese.