Prova a imbarcarsi sul volo per Londra con un passaporto falso: scoperta e arrestata, ha chiesto protezione umanitaria

Una donna di 48 anni, cittadina iraniana, è stata arrestata all’aeroporto internazionale di Catania mentre tentava di imbarcarsi su un volo per Londra con un documento falso.

La donna si è presentata ai controlli di frontiera mostrando un passaporto bulgaro che ha subito destato sospetti per alcune alterazioni nella parte anagrafica. Grazie a un’attenta verifica effettuata dagli agenti della Polizia di Frontiera, che quotidianamente gestiscono il flusso di turisti e viaggiatori nello scalo catanese, è stata accertata la falsificazione tramite sistemi digitali specializzati nella lettura degli elementi di sicurezza del documento, come ologrammi, microstampe e filigrana.