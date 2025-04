Provinciali a Catania, depositata la lista di Forza Italia: ecco chi c’è

il voto

Le elezioni di secondo livello il 27 aprile

Per la provincia di Catania Forza Italia è stato il primo partito, ieri, a depositare la propria lista di nove candidati al Consiglio metropolitano etneo nell’ambito delle elezioni che in Sicilia si terranno domenica 27 aprile.«Siamo pronti a giocare la sfida delle Provinciali, ancorché di secondo livello – afferma l’eurodeputato Marco Falcone, segretario di Fi per la provincia di Catania – assumendo l’impegno a fare il massimo per restituire centralità e capacità operativa all’ente territoriale intermedio. Forza Italia schiera una lista composta da amministratori locali che uniscono esperienza e competenza, una squadra che sarà attrattiva rispetto all’elettorato composto dai sindaci e consiglieri comunali della provincia etnea».