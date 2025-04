Pulizie di Pasqua straordinarie a Catania: cumuli di rifiuti rimossi dal Lotto Centro

Ambiente

Sono circa 1.500 le tonnellate di rifiuti raccolte in tre giorni di attività ininterrotta, 24 ore su 24

In vista del ponte di Pasqua e del previsto aumento di turisti e visitatori, è in fase di completamento a Catania un’operazione di pulizia straordinaria disposta dal sindaco Enrico Trantino e dall’assessore all’Ambiente Massimo Pesce. L’intervento, a cura della Gema Spa, ha interessato in particolare il lotto Centro, con l’impiego di centinaia di operatori e decine di mezzi meccanici per la rimozione dei cumuli di rifiuti, in larga parte materiale non differenziato e ingombranti. Sono circa 1.500 le tonnellate di rifiuti raccolte in tre giorni di attività ininterrotta, 24 ore su 24. Il Comune di Catania sottolinea che «resta fondamentale la collaborazione dei cittadini, il rispetto delle regole e un maggiore senso civico, e in tal senso l’Amministrazione comunale ribadisce la volontà di intensificare i controlli e applicare sanzioni nei confronti di chi trasgredisce».

