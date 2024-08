Pusher a 79 anni: arrestato dalla Polizia a San Cristoforo grazie ai cani antidroga

catania

A casa aveva una busta con 350 grammi di hashish e marijuana

Quasi 350 grammi di hashish e marijuana tenuti in casa da un anziano che è statop scoperto dalla Polizia. Lui ha 79 anni ed è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio.

A scoprirlo gli agenti della Squadra Volanti e l’Unità Cinofila della Questura di Catania che hanno eseguito alcuni controlli in via Cordai per la segnalazione di un continuo via vai di persone da una delle abitazioni.

Non appena i cani poliziotto, “Maui” ed “Ares”, sono scesi dal veicolo di servizio si sono subito diretti verso un signore anziano, pertanto, gli agenti hanno deciso di eseguire una perquisizione della sua abitazione dove è stata trovata una busta contenente hashish e marijuana. L’uomo, 79enne, vistosi scoperto, ha dichiarato di aver trovato la busta per strada ed incuriosito l’aveva conservata in casa non curante del suo contenuto.