Pusher “green” ad Acireale: spacciava cocaina spostandosi su una bici elettrica

Droga

Il giovane, un diciottenne di Nicolosi, è stato preso in flagranza dai carabinieri

Era attento all’ambiente il giovanissimo pusher 18enne, residente a Nicolosi, arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio dai carabinieri della stazione di Acireale e Aci Sant’Antonio: colto in flagranza, nella frazione acese di Santa Maria degli Ammalati a bordo di una bici elettrica. Aveva con se un involucro di cocaina e nascondeva 60 dosi in un cesuglio.

L’indagine ha preso avvio dall’attenzione dei Carabinieri, che durante i servizi di pattugliamento avevano notato uno strano e frequente movimento di persone nei pressi dell’incrocio con via Cervo. Senza indugiare, i militari hanno dato il via a un’attività investigativa mirata, che ben presto ha confermato i loro sospetti. Le informazioni raccolte sul campo, unite alle “voci di paese”, indicavano chiaramente che un giovane aveva stabilito proprio in quel punto un redditizio centro di spaccio di droga.

Dopo i preliminari accertamenti e aver svolto alcuni servizi di osservazione a distanza in modalità “discreta”, i Carabinieri, intorno alle 20, hanno atteso che il giovane arrivasse alla guida della propria bici elettrica, quindi, seguendone le sue mosse, lo hanno visto puntare il faro sulla sommità di un muro di recinzione e, quindi, dopo aver rovistato tra la vegetazione, allontanarsi con un piccolo involucro nelle mani.