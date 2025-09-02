Pusher in fuga sui tetti e droga nascosta anche nei giocattoli: cosa ha scoperto la polizia nel blitz a San Giovanni Galermo

catania

Controlli a tappeto ieri sera nel quartiere San Giovanni Galermo, a Catania. In campo oltre cinquanta poliziotti che hanno scandagliato, palmo a palmo, strade e vie del quartiere, a cominciare dalle zone in cui, in passato, sono stati registrati episodi di spaccio di droga. In via Capo Passero e in via Ustica, all’arrivo degli agenti le porte blindate di alcune case sono state immediatamente chiuse dall’interno con speciali chiavistelli, mentre sentinelle e pusher hanno tentato la fuga dai tetti degli appartamenti, utilizzati come base logistica per le attività di spaccio.

Con l’aiuto dei vigili del fuoco sono stati rimossi tutti gli ostacoli posti in essere dagli spacciatori per impedire i controlli e sono state passati al setaccio tutti gli angoli delle abitazioni. Grazie ai cani antidroga è stato possibile scoprire i nascondigli escogitati per occultare la droga: alcune dosi sono state trovate tra gli impianti elettrici, sotto finte mattonelle, nelle cassette postali, nel vano contatori e, persino, tra alcuni giocattoli. Complessivamente, è stato trovato e sequestrato oltre un chilo tra marijuana e cocaina, per un totale di 1.500 dosi pronte per essere spacciate.

Se immesse sul mercato, avrebbero fruttato agli spacciatori un giro d’affari di circa 20.000 euro. All’interno del vano ascensore di un palazzo, insieme alla cocaina, è stata rinvenuta una pistola con matricola abrasa perfettamente funzionante, pronta a fare fuoco avendo il colpo in canna. L’arma clandestina, calibro 7,65, e il relativo munizionamento sono stati recuperati e posti sotto sequestro. La pistola sarà oggetto di accertamenti balistici da parte della Polizia scientifica per verificarne l’eventuale utilizzo.