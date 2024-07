Pusher “insospettabile” di cocaina e crack in via Capo Passero bloccato dai carabinieri

catania

Preso mentre vendeva cocaina e crack. I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Fontanarossa sono intervenuti in una delle tradizionali piazze di spaccio piazze di smercio di droga come quella via Capo Passero, dove il personale del Nucleo Operativo, durante un blitz, ha arrestato in flagranza un incensurato 34enne di Catania per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L’attenzione dei militari è stata rivolta verso un’abitazione al piano terra e adiacente ad un garage, meta di un sospetto via vai di potenziali “clienti”. E’ questo appunto lo scenario che i Carabinieri, abilmente mimetizzati nel quartiere in modalità “discreta”, hanno visto e documentato.

I carabinieri hanno deciso di attendere il momento più propizio per fare irruzione, che si è presentato nell’istante in cui un verosimile acquirente ha bussato alla porta di quella casa per poi allontanarsi, in attesa probabilmente che il pusher gli aprisse per procedere alla consegna della dose.

Tuttavia, proprio nell’istante in cui il 34enne ha aperto la porta, è scattato l’intervento di due squadre dei Carabinieri, una delle quali, approfittando di quell’attimo di vulnerabilità, è riuscita ad entrare dalla porta principale e, quindi, bloccare il fornitore, mentre l’altra, posizionata sul retro, ha evitato ogni sua possibilità di fuga.