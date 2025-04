Pusher paternesi in trasferta a Catania: sotto il sedile dell’auto 106 grammi di marijuana e in tasca mille euro

droga

Arrestati dalla Polizia due ragazzi di 19 e 20 anni. Droga anche nella casa di uno di loro

La Polizia ha fermato l’attività di spaccio di due pusher di 19 e 20 anni di Paternò, sorpresi durante un posto di controllo in piazza Santa Maria di Gesù a Catania. Non appena i poliziotti della squadra volanti della Questura di Catania hanno fermato l’auto, i due hanno mostrato un certo nervosismo.

La perquisizione ha permesso di trovare, sotto al sedile del lato passeggero, due buste piene di marijuana e hashish per un peso complessivo di 106 grammi. A quel punto, i ragazzi paternesi sono stati perquisiti e nelle tasche dei pantaloni del 20enne sono state trovate due bustine con della marijuana, mentre il 19enne è stato trovato in possesso della somma di 1000 euro in contanti, ritenuta provento dell’attività di spaccio.

Vista la significativa quantità di sostanza stupefacente trovata nella disponibilità dei due pusher, i poliziotti hanno esteso i controlli anche alle loro abitazioni e nella casa del 19enne sono stati trovati ulteriori 16 grammi di marijuana, oltre al materiale utilizzato per il confezionamento della sostanza.