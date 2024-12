Qualità della vita, Catania migliora: ecco perché risale 9 posizioni nell’indagine del Sole24Ore

La classifica

La provincia etnea è ora 83esima su 107. Un risultato condizionato soprattutto dalla voce "affari e lavoro", in crescita di ben 26 posizioni

Catania migliora: più 9 posizioni nella classifica “qualità della vita” pubblicata oggi dal Sole24Ore. Quella etnea occupa ora la posizione numero 83 tra le 107 province italiane, a fronte della numero 92 di un anno fa. Un risultato, positivo, che è frutto di miglioramenti sensibili su tre delle sei macro categorie che compongono il risultato finale. Catania guadagna 3 posizioni per quanto riguarda “ricchezza e consumi” (da 99 a 96), 9 per “giustizia e sicurezza” (dalla posizione 95 del 2023 alla 86 di oggi), e soprattutto migliora d 26 posizioni per quanto riguarda “affari e lavoro”. Lo scorso anno la provincia etnea era infatti alla posizione numero 91 tra le 107 suddivisioni territoriali italiane, eccellendo in due sotto-categoria: le poche pensioni di vecchiaia, che sono solo 121 ogni 1.000 abitanti (siamo solo terzi in Italia) e le imprese sociali, che sono invece 7 ogni 10.000 abitanti. Da sottolineare inoltre anche l’aumento di imprese innovative, startup, con un più 5,9% sul 2023.