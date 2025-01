Quasi 50 multe, 10 auto rimosse e il parcheggiatore abusivo con 26 chiavi in tasca: giro di vite della polizia contro la sosta selvaggia

catania

I controlli nei pressi della Fiera 'o luni e nelle vie del centro città

Tolleranza zero della Polizia contro la sosta selvaggia nelle strade della città. I poliziotti della Questura di Catania hanno effettuato controlli a tappeto in diversi punti strategici, a cominciare dalle zone maggiormente trafficate, dove il comportamento indisciplinato degli automobilisti rischia di rappresentare un concreto pericolo per la sicurezza a cominciare dalle persone più anziane e a mobilità ridotta, e di ostacolare, in molti casi, persino il transito dei mezzi di soccorso.

Nella zona della “Fera ‘o luni”, le pattuglie e le motovolanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno constatato la presenza di diverse auto parcheggiate in doppia fila e in prossimità delle strisce pedonali e delle rampe per permettere il passaggio alle persone con disabilità. In particolare, in via Puccini, i poliziotti hanno chiesto l’ausilio del personale dell’AMTS che è prontamente intervenuto, elevando sanzioni nei confronti di 16 automobilisti e rimuovendo 2 auto con il carroattrezzi.