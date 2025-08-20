«Quell’auto costa assai»: il linguaggio in codice per la trattativa di droga

La trattativa per l’acquisto della droga mascherata da un accordo per comprare un’auto è stata documentata dai carabinieri. È uno dei retroscena che arrivano dalle carte del gip dell’operazione “Capinera 2”, che ha portato ad eseguire sette arresti ai domiciliari con braccialetto elettronico dopo gli interrogatori preventivi. Orazio Vinciguerra e Luigi Abbascià discutono al telefono del prezzo per una partita di stupefacenti che avrebbero dovuto acquistare. «Mpare gli devi dire che quella macchina ventimila euro sono assai!», si lamenta Vinciguerra. «Ma non ti preoccupare Mpare, a trentatré? (al grammo, ndr) Ora vediamo, ora glielo caliamo», lo rassicura Abbascià. «È troppo assai! Guarda forse diciassette, sedici…», insiste Vinciguerra.

Luigi Abbascià, dopo aver contattato il potenziale venditore, telefona a Vinciguerra (che è il figlio di Giuseppe, ammazzato in un agguato di mafia nel 2009, ndr) e gli riferisce di aver raggiunto l’intesa «per 37 euro al grammo», facendo presente che la richiesta originaria sarebbe stata «di 38 euro al grammo» e che, comunque, sarebbe stato certo della fornitura di qualità. «Quello mi ha detto trentasette e mezzo, io gli ho offerto trentasette va e ne usciamo dalla malattia», insiste Abbascià. I due si mettono d’accordo per la consegna della droga. Che poi sarebbe stata trasportata fino a casa del custode. Vinciguerra infatti chiama Salvatore Longo dicendo che qualcuno di lì a qualche minuto avrebbe suonato al citofono: «Ti sto dicendo vedi ora, fai conto che ti suonano… penso che fra due minuti esatti dovrebbe essere lì».

Vinciguerra continua a parlare di sostanze stupefacenti al maschile facendo finta si «trattasse di orologi». Ma alla fine Longo si lascia scappare: «Madonna mia, questa è la fine del mondo». Vinciguerra lo avverte che l’indomani mattina avrebbe dovuto portargliela perché «forse già l’ho venduta». I carabinieri, infatti, l’indomani mattina registrano lo scambio vicino al cimitero.