“Questa è una rapina”, litiga con la cassiera e poi aspetta la Polizia

Catania

Rapinatore (poco convinto) in viale Africa: solo, disarmato e a volto scoperto

Si è svegliato ieri mattina pensando al suo primo impegno della giornata: compiere – da solo, disarmato e a volto scoperto – una rapina in banca. Non si è posto il problema di come avrebbe potuto farla franca, visto, tra l’altro, che sarebbe stato immortalato dalle telecamere di sorveglianza.Dunque, (quasi) sicuro del fatto suo, è uscito di casa e s’è diretto verso la filiale Unicredit di viale Africa. Appena arrivato, è entrato, s’è guardato intorno e ha scelto di parlare con l’impiegata che stava alla cassa. «Questa è una rapina, dammi i soldi» ha detto con tono (poco) perentorio, tanto che la cassiera ha risposto picche. Tra lo scoraggiato e l’arrabbiato – forse più la prima che la seconda – ha cercato di fare da solo, litigando con l’impiegata, che ha fatto scattare l’allarme. Pur consapevole del fatto che stesse arrivando la polizia (è arrivata una volante del Commissariato Centrale), è rimasto lì ad aspettare gli agenti. E quando questi sono arrivati, non ha opposto alcuna resistenza: è stato denunciato a piede libero.

