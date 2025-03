Quindici chili di pesce spada sequestrati in una pescheria di viale Mario Rapisardi

catania

I controlli di polizia, forestale e asp per verificare la provenienza della merce

Quindici chilogrammi di pesce spada privi di tracciabilità sono stati sequestrati dalla polizia a Catania durante controlli effettuati insieme con il Corpo forestale della Regione Siciliana, dello S.Pre.s.a.l, dei veterinari dell’Asp e dell’Ispettorato del Lavoro che hanno portato anche a sanzioni per un importo complessivo di circa 11.000 euro.

Nel quartiere di San Giuseppe la Rena, in una società di catering che produce, confeziona e somministra quotidianamente i pasti preconfezionati nel Catanese sono state comminate sanzioni per 4.000 euro per violazioni inerenti alla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, mentre il Corpo Forestale ha riscontrato la presenza di alcuni alimenti privi della documentazione che ne attestasse la legittima provenienza, in particolare uova, che sono state sequestrate e distrutte, comminando sanzioni per 1.500 euro. Il controllo di competenza degli altri enti, invece, ha evidenziato la regolarità di tutte le autorizzazioni necessarie sia per quanto riguarda la conformità dei prodotti, anche animali, che il rispetto degli standard igienico-sanitari nell’esecuzione di tutta l’attività produttiva.