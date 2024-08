Racconta a due influencer che vuole uccidere la sua ex: catanese finisce ai domiciliari col braccialetto elettronico

Il caso

Un 24enne denunciato dalla donna dopo l'ultimo messaggio di minacce: «Ammazzati, così evito di farlo io»

«Perché non ti ammazzi, così evito di farlo io… ti voglio morta»: è il contenuto di un messaggio inviato da un 24enne alla sua ex fidanzata che lo aveva lasciato e non voleva riallacciare la loro relazione.

L’uomo, dopo la denuncia della vittima, è stato arrestato e posti ai domiciliari per atti persecutori dai carabinieri della stazione di Catania Piazza Dante. Nei suoi confronti è stata eseguita un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal gip su richiesta della Procura etnea, che impone all’indagato anche di indossare il braccialetto elettronico.