Radiologia Interventistica a Caltagirone: percorsi integrati e 450 procedure eseguite

Sanità

Asp Catania, percorsi integrati all’ospedale Gravina

Cresce la Radiologia interventistica all’ospedale Gravina di Caltagirone con oltre 450 procedure ad alto contenuto specialistico già eseguite e refertate. Grazie all’impiego integrato di fluoroscopia, ecografia e Tc, l’équipe del reparto è in grado di eseguire biopsie, paracentesi, nefrostomie, drenaggi biliari, posizionamenti di stent e drenaggi di ascessi e raccolte addominali, riducendo i tempi di ricovero e aumentando il comfort clinico.

«La crescita della Radiologia interventistica al Gravina – afferma il direttore generale dell’Asp di Catania, Giuseppe Laganga Senzio – non è solo un risultato numerico, ma rappresenta un’evoluzione nell’organizzazione dei percorsi di cura. Poter garantire oggi attività ad alto contenuto specialistico direttamente nel nostro presidio significa prossimità, tempestività ed efficienza. A ciò si aggiunge il valore della collaborazione con l’Università, che ha permesso un trasferimento di competenze e ha favorito la crescita professionale del personale coinvolto, rafforzando l’autonomia della struttura».L’attività specialistica è assicurata dalla Uos di Radiologia interventistica, afferente alla Uoc di Diagnostica per immagini, diretta da Bruno Varsallona, e si avvale di un’équipe dedicata composta da medici radiologi, tecnici di radiologia e personale infermieristico specializzato, che operano in stretta integrazione funzionale. L’attività clinica è svolta da Camillo Tilocca, responsabile dell’Unità operativa, e da Stefano Cannizzaro, dirigente medico radiologo.