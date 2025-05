Ramacca, minorenne arrestato per spaccio: trovato con dosi di marijuana e 815 euro in contanti

L'operazione dei Carabinieri

Un nuovo segnale forte da parte delle forze dell’ordine, impegnate a tutelare la sicurezza e la legalità nelle comunità locali

Nuovo colpo alla lotta contro lo spaccio di sostanze stupefacenti a Ramacca, dove i Carabinieri della locale stazione hanno denunciato un minorenne di 17 anni, sorpreso con dosi di marijuana pronte per la vendita e una somma ingente di denaro contante.

L’episodio si è verificato intorno alle 18, durante un servizio di vigilanza “discreto” volto a contrastare il traffico di droga. I militari hanno notato il giovane in via Giusti, che alla vista dell’auto di pattuglia ha tentato di allontanarsi frettolosamente, probabilmente per sfuggire a un controllo.

La sua fuga, però, non è passata inosservata e gli agenti sono intervenuti immediatamente, inseguendolo a piedi nelle vie limitrofe fino a bloccarlo. Una volta fermato, il ragazzo è stato accompagnato in caserma per approfonditi accertamenti.

Nel corso della perquisizione personale, i Carabinieri hanno rinvenuto sotto la maglia intima un involucro di plastica contenente sei dosi di marijuana, già confezionate per la vendita al dettaglio. Nel portafoglio del giovane, inoltre, sono stati trovati 815 euro in contanti, una somma ritenuta significativa e ingiustificata, poiché il ragazzo non ha fornito alcuna spiegazione plausibile in merito al possesso di tale denaro.

Il 17enne è stato denunciato alla competente Autorità Giudiziaria minorile, mentre proseguono le indagini per chiarire tutti gli aspetti della vicenda. La denuncia è stata formulata nel rispetto della presunzione di innocenza, valida fino a condanna definitiva.

L’operazione rientra nelle linee guida del Comando Provinciale dell’Arma di Catania, che sta intensificando i controlli sul territorio per contrastare efficacemente il fenomeno dello spaccio di droga, anche tra i più giovani.