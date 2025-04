Ramacca, pizzicato con la droga negli indumenti intimi: denunciato dai carabinieri

Droga

Aveva 7 dosi di marijuana già confezionate per la vendita al dettaglio, oltre a un involucro con circa 6 grammi di crack ancora da suddividere

I carabinieri della Stazione di Ramacca hanno denunciato un 20enne del posto, già noto alle forze dell’ordine per precedenti vicende giudiziarie, poiché ritenuto responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Intorno alle ore 21, durante un servizio di controllo del territorio in via Risorgimento, i militari dell’Arma hanno visto a distanza un’auto il cui conducente, notando i Carabinieri, ha esitato come se volesse cambiare direzione, per poi accelerare bruscamente in direzione del quartiere “Borgo”. Un comportamento che ha insospettito la pattuglia che, naturalmente, ha capito il tentativo dell’uomo di sottrarsi al controllo, pertanto ha immediatamente avviato l’inseguimento con sirene e lampeggianti attivati.

Il breve corsa si è conclusa in via Santa Lucia, dove i Carabinieri hanno raggiunto e bloccato l’auto. Dopo aver fatto scendere il conducente e averlo messo in sicurezza, gli investigatori dell’Arma hanno dato il via alla perquisizione, scovando una busta di plastica nascosta nella biancheria intima del giovane, contenente 7 dosi di marijuana già confezionate per la vendita al dettaglio, oltre a un involucro con circa 6 grammi di crack ancora da suddividere.