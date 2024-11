Ramacca: rubano una Fiat Uno, arrestati dai carabinieri due pregiudicati

L'intervento

Alla vista della "gazzella" nei pressi di una rotatoria, i due uomini hanno fatto due giri e cambiato direzione, insospettendo i militari

A Ramacca due pregiudicati di 44 anni, rispettivamente originari di Palagonia e Adrano, sono stati arrestati dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Palagonia dopo aver rubato un’auto. Entrambi sono ritenuti responsabili del reato di ricettazione, mentre il soggetto di Adrano è accusato anche di resistenza a pubblico ufficiale.

In particolare, intorno alle 14,30, i Carabinieri, impegnati in un servizio perlustrativo nel territorio del comune di Ramacca, hanno notato un comportamento sospetto da parte del conducente di una Fiat Uno, che si dirigeva verso Caltagirone nei pressi di una rotatoria. L’uomo infatti, in compagnia di un passeggero, alla vista della “gazzella” ha fatto due giri nella rotatoria, per poi invertire la propria direzione di marcia verso Paternò, accelerando al massimo il motore. Ovvia, a questo punto, la reazione dei militari che hanno subito attivato le sirene e i lampeggianti, ponendosi all’inseguimento dell’auto sospetta con l’obiettivo di procedere al suo controllo. L’auto, naturalmente, è stata bloccata con i due fuggiaschi solo dopo alcune centinaia di metri.