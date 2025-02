Randazzo, caccia al neo “Paperone” che ha vinto un milione con il “10eLotto”

la dea bendata

Il fortunato ha giocato una schedina da 4 euro

C’è un nuovo milionario in giro e tutti sperano sia randazzese. Si tratta del fortunato “giocatore” che domenica mattina, nella rivendita di tabacchi numero 9, ha compilato una schedina del 10eLotto di appena 4 euro, selezionando 10 numeri che, rivelandosi tutti vincenti, gli hanno fatto vincere un milione di euro.La tabaccheria numero 9 di Randazzo si trova in via Giuseppe Bonaventura, ovvero il tratto della strada statale 120 che attraversa l’abitato. Ha certamente clienti fedelissimi che abitano nelle vicinanze, ma è considerata una tabaccheria di passaggio soprattutto la domenica mattina, quando in tanti si recano a Randazzo per acquistare nello storico mercato di piazza Loreto. Ed è stato proprio quella domenica mattina che il fortunato vincitore ha giocato i favolosi 10 numeri. «Ho scoperto della vincita la mattina del lunedì quando ho effettuato la stampa del bollettino delle vincite – ci spiega Alessandra Gullino, titolare della rivendita – All’inizio mi è sembrato strano vedere una cifra con così tanti zeri. Così ho telefonato alla Lottomatica, avendo conferma della vincita. Ovviamente ancora neanche loro sanno chi è il vincitore, ne eventualmente ne rivelerebbero l’identità».Per chi non è avvezzo a questi giochi, nel 10eLotto si estraggono 20 numeri su 90. Si gioca scegliendo 10 numeri, ma per vincere bisogna indovinarne almeno uno con i premi che variano da un euro fino a 5 milioni di euro.«Ovviamente – continua Alessandra – non posso ricordare chi ha giocato quella domenica mattina. Il rischio però che sia un forestiero è alto perché la domenica la mia clientela è per la maggior parte formata da turisti. Al vincitore – continua Alessandra – Auguro di godersi questo momento e di fare di questi soldi un buon utilizzo».Intanto, sui social la notizia e rimbalzata e, come spesso accade, non sempre in maniera opportuna. «Abbiamo letto di tutto – ci raccontano alcuni familiari di Alessandra – Anche che ci siamo inventati tutto per aumentare la notorietà della tabaccheria. Appena è apparso sullo schermo della Lottomatica del nostro negozio e qualcuno ha pensato bene di fotografarlo. Da quel momento è successo di tutto. Ci teniamo però a dire che della vincita la tabaccheria non riceverà alcuna percentuale».È ormai prassi consolidata, però, che i vincitori recapitino alla tabaccheria un generoso regalo.«Qui non abbiamo ricevuto nulla – risponde sorridendo simpaticamente Alessandra – ma diamo il tempo al vincitore di incassare la somma».

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA