Randazzo, il Tar chiede gli atti della Commissione di indagine sullo scioglimento

Catania

Il Comune è stato sciolto nel gennaio scorso per presunte forme d’ingerenza della criminalità organizzata

Il Tar del Lazio ha disposto la produzione in giudizio della relazione della Commissione di indagine insediatasi presso il Comune di Randazzo, in provincia di Catania, attraverso due decreti cautelari monocratici. Il Comune etneo è stato sciolto nel gennaio scorso per presunte forme d’ingerenza della criminalità organizzata che avrebbero esposto l’amministrazione a pressanti condizionamenti, compromettendo il buon andamento e l’imparzialità dell’attività comunale. Il tutto nell’ambito dei ricorsi amministrativi che contro lo scioglimento sono stati proposti dagli ex amministratori.

La richiesta dei ricorrenti accolta dal Tar