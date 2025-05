Randazzo, imminenti i lavori di consolidamento della Regione nel quartiere di Santa Maria

Dissesto idrogeologico

Obiettivo dell’intervento, sottolinea la nota, è quello di stabilizzare il versante sud del centro abitato, con le sue case che cingono il costone roccioso

Mancano solo pochi giorni all’avvio dei lavori di consolidamento del quartiere Santa Maria, nell’area sottostante l’insediamento abitativo Torrente Annunziata, nel versante sud di Randazzo, nel Catanese. La Struttura di contrasto al dissesto idrogeologico guidata dal presidente della Regione Siciliana Renato Schifani e diretta da Sergio Tumminello, ha pubblicato la graduatoria definitiva: ad eseguire i lavori, in ragione di un ribasso pari al 33,1 per cento e per un importo di 765 mila euro, sarà la Yerax srl di Milano. E’ quanto si legge in una nota della Regione Siciliana.