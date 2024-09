Rapito da finti poliziotti a San Cristoforo e rilasciato in serata: cosa sappiamo del giallo di via Calabrò

il caso

Le indagini della Squadra Mobile di Catania

E’ stato rilasciato dopo meno di 24 ore. Tutto era partito stamattina alle 5 del quando due persone hanno suonato al citofono di G.B., che vive in una casa in via Calabrò.«Siamo della polizia», è stato detto.

Il 23enne, che è ai domiciliari, ha aperto la porta. Ma i cosiddetti agenti, pur con tanto di divisa e giubbottino con scritta inequivocabile, invece di identificarsi lo hanno acciuffato e trascinato in strada. I due hanno portato via il ragazzo su un Suv scuro. Ore di ricerche, poi in serata la notizia: è stato rilasciato. Il 23enne è stato accompagnato in via Ventimiglia dove i poliziotti lo hanno messo sotto torchio.

Gli investigatori – l’inchiesta è stata coordinata dalla Dda e condotta dalla sezione omicidi della squadra mobile – stanno anche analizzando le telecamere della zona del rapimento.Il ragazzo è stato condannato qualche mese fa a 6 anni dal gup per il coinvolgimento nella sparatoria avvenuta nell’autonoleggio di via Negrelli l’anno scorso. Il ragazzo è anche parente – il padre della moglie – di un ergastolano ed esponente di spicco del clan Santapaola-Ercolano.