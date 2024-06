Razziano soldi e gioielli in casa di un’anziana approfittando della sua gentilezza

criminalità

Un uomo di Noto denunciato, si cerca una donna. La vittima è una donna catanese

Si prendono gioco della gentilezza e della disponibilità di una donna di 83 anni per derubarla in casa, privandola di denaro e gioielli. Gli agenti del Commissariato “Borgo Ognina” hanno identificato e denunciato un uomo di 44 anni di Noto con precedenti per reati contro il patrimonio.

In particolare, mentre faceva rientro nella sua abituazione di via Rosso di San Secondo, l’anziana è stata avvicinata con una banale scusa da una donna che le ha chiesto di poter recuperare le chiavi che, accidentalmente, le erano cadute proprio all’interno della sua terrazza. L’escamotage ha funzionato con l’anziana che ha aperto le porte della sua abitazione, lasciando così campo libero alla donna che ha fatto razzia dei gioielli e del denaro per un valore complessivo di oltre 3 mila euro.