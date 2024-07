Referendum sull’Autonomia differenziata, a Catania parte la raccolta firme di Cgil e Uil

la riforma

Per i due sindacati la cosiddetta "riforma Calderoli" è una «legge spacca-Paese»

«Cancellare la legge spacca-Paese sull’Autonomia differenziata». Questo l’obiettivo della raccolta firme organizzata da Cgil e Uil di Catania. Un invito ai cittadini che arriva «dopo avere sollecitato il presidente della Regione a ritirare la sua adesione dal progetto Calderoli. Chiediamo una firma per rivendicare ancora una volta che siano garantite ovunque, al Sud come al Nord, stesse occasioni e medesime condizioni di vita». A dirlo sono i segretari generali di Cgil e Uil Catania, Carmelo De Caudo ed Enza Meli, insieme con i segretari organizzativi, Giuseppe D’Aquila e Salvo Orlando

I luoghi, a Catania, dove si potrà firmare

La campagna di raccolta firme sarà in tutta Italia e vede le due organizzazioni impegnate a promuovere la consultazione popolare sulla cosiddetta “riforma Calderoli”. I banchetti di sottoscrizione della proposta referendaria saranno disponibili a Catania sabato 20 dinanzi all’ingresso di Villa Bellini in via Etnea dalle 10 alle 12.30 e domenica 21 a villa Pacini, sempre dalle 10 alle 12.30. Sarà possibile firmare pure nelle sedi sindacali di Cgil e Uil.

«A rischio Sanità, Scuola, Assistenza, Trasporti e Ambiente»