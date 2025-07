Resta la restrizione sui liquidi all’aeroporto di Catania: la nota della società di gestione

L'avviso

La novità non è applicabile perché lo scalo etneo non ha il macchinario specifico e il software certificato: si potranno ancora imbarcare massimo 100 ml

Resta ancora all’aeroporto di Catania la restrizione per il trasporto dei liquidi fino a 100 cc nel bagaglio a mano. Lo rende noto la Sac, società che gestisce lo scalo, con un post su Facebook, spiegando «che l’esenzione prevista dalle recenti normative comunitarie è legata all’utilizzo di macchinari per il controllo dei bagagli a mano (scanner Edscb-C3) prodotti da una specifica ditta e dotati di un software certificato a livello europeo».

«Le nostre apparecchiature – precisano dalla Sac – pur essendo di ultimissima generazione tecnologica, utilizzano un software che è attualmente in fase di un processo di ricertificazione da parte delle autorità comunitarie competenti.️ Pertanto, fino al completamento di questo iter attualmente in corso, le regole per il trasporto di liquidi nel bagaglio a mano per i passeggeri in partenza da Catania restano invariate».