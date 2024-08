Resta senza benzina sulla Tangenziale di Catania ma la Polizia stradale scopre che l’auto era rubata

criminalità

Nei guai un pregiudicato catanese di 39 anni

Era fermo lungo la tangenziale di Catania, con le doppie frecce accese e senza benzina. Un 39enne catanese, alla vista della pattuglia della Polizia Stradale, ha finto di aspettare un amico, per ricaricare il serbatoio del veicolo.

Solo che gli agenti della Polizia Stradale non si sono fatti ingannare perché hanno capito ch equalcosa non tornava: hanno sottoposto l’uomo ad un controllo che ha svelato come l’auto fosse stata rubata qualche giorno prima.