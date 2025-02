Era ricercato da otto mesi, preso dai carabinieri al Villaggio Zia Lisa

catania

Il blitz davanti a una sala giochi. Il 52enne deve scontare una condanna per spaccio.

All’occhio attento dell’investigatore non è sfuggito il comportamento guardingo di Francesco Finocchiaro, detto “Martuffo”, che da otto mesi cerca di evitare che gli sia notificato il provvedimento che lo spedisce in carcere. Mentre stava entrando in una sala giochi del Villaggio Zia Lisa, il 52enne è stato catturato. I carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Catania gli hanno messo le manette. E ora dovrà scontare una pena di 2 anni e mezzo di reclusione per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Era stato pizzicato cinque anni fa mentre spacciava droga, sempre a Zia Lisa. Rione dove ha anche la sua residenza.